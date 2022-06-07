В ближайшие пять лет, как напоминает Business Korea, компания Samsung Electronics намеревается потратить на своё развитие почти $360 млрд, при этом пятая часть данной суммы может быть выделена на поглощения и покупку необходимых активов. Десятидневная поездка главы конгломерата Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong), которая началась сегодня, включает в программу визит на предприятия ASML и Siemens. Если первая компания снабжает Samsung литографическим оборудованием, то вторая тоже поставляет корейскому партнёру разного рода технические решения, используемые в производстве полупроводниковых компонентов.
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Корейские СМИ считают, что глава Samsung Electronics может использовать свой визит в Европу для изучения возможности покупки профильных активов. Помимо Arm, в число кандидатов на покупку слухи включают и NXP Semiconductors, которая как раз расположена в Нидерландах, как и ASML. Покупку Arm, как считают источники, Samsung сможет реализовать при поддержке кого-то из партнёров по отрасли, чтобы не вызывать особых претензий антимонопольных органов.