Специфика освещения прессой конференции WWDC 2022 свелась к тому, что многие издания сообщили об отсутствии каких-либо упоминаний о планах компании по выпуску шлема виртуальной или дополненной реальности. Ресурс 9to5Mac обратил внимание на новый прогноз авторитетного эксперта Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который заявил о вероятности смещения сроков анонса данного устройства Apple с первого квартала следующего года на второй квартал.
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Слишком ранний анонс гарнитуры дополненной реальности не отвечает интересам Apple, поскольку при длительной паузе до начала продаж новинки конкуренты смогли бы реализовать в своих изделиях заявленные компанией из Купертино функции. Устройство могло бы дебютировать и в первом квартале 2023 года, но коррективы в график подготовки внесли локдауны в Китае. Тестирование прототипов шлема Apple начнёт в ближайшие месяцы. При отсутствии явных проблем с подготовкой новинки к массовому производству она может быть представлена в начале следующего года, а в продажу поступит несколькими месяцами позже. Разработчики ПО получат доступ к образцам шлема сразу после формального анонса, до начала продаж.