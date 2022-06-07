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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американская выручка от реализации полупроводниковых компонентов в апреле выросла на 40,9%
Отрасль в целом выросла на 21,1%.
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Ассоциация SIA учитывает интересы 99% производителей полупроводниковой продукции в США, а весь остальной мир она охватывает только на две трети, но это не мешает организации регулярно составлять общую статистику по выручке в отрасли. Апрель текущего года стал уже тринадцатым подряд месяцем, когда выручка полупроводниковой отрасли увеличивалась более чем на 20%.

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Источник изображения: TSMC

Если говорить конкретно, то в апреле отраслевая выручка выросла до $50,9 млрд на 21,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, а последовательное увеличение (по сравнению с мартом текущего) составило всего 0,7%. В годовом сравнении больше всего отличились ростом выручки обе Америки (+40,9%), Европа шла следом с 19,2% прироста, Япония оказалась на третьем месте с 18,5%, Китай замыкал пятёрку макрорегионов с 13,3%, а страны Азиатско-Тихоокеанского региона и все прочие продемонстрировали рост выручки на 18,1%.

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Апрель оказался сложным периодом для поставок полупроводниковой продукции в Китае и Европе. В первом случае выручка снизилась на 0,6%, преимущественно из-за локдаунов в промышленных регионах страны, а во втором снижению выручки на 3,3% способствовало ухудшение геополитической обстановки.

#аналитика #финансы #полупроводники
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