Разбирая итоги конференции WWDC 2022 для партнёров Apple по разработке программного обеспечения, агентство Reuters заострило внимание не только на отсутствии намёков на разработку компанией устройства дополненной реальности, но и на маленьком, но характерном шаге в сторону углубления интеграции программного обеспечения Apple и бортовых систем автомобилей.
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Если функцией CarPlay, позволяющей синхронизировать управление мобильных устройств Apple через бортовой развлекательный центр автомобиля, уже давно никого не удивишь, то на WWDC были показаны возможности по использованию программного обеспечения Apple для демонстрации показаний бортового компьютера автомобиля – скорости, расхода и запаса топлива. Предполагается, что новый уровень интеграции позволит владельцам устройств Apple управлять не только второстепенными функциями автомобиля, имеющими отношение к развлечениям. Особенно ценной в этом отношении должна стать интеграция с голосовым ассистентом.
Сообщается, что на сближение с Apple в этом отношении готовый пойти Ford, Nissan, Mercedes-Benz и Honda. Машины с бортовым ПО нового поколения появятся только к концу следующего года.