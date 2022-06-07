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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Программное обеспечение Apple будет глубже интегрировано в автомобили
Управлять можно будет не только второстепенными функциями.
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Разбирая итоги конференции WWDC 2022 для партнёров Apple по разработке программного обеспечения, агентство Reuters заострило внимание не только на отсутствии намёков на разработку компанией устройства дополненной реальности, но и на маленьком, но характерном шаге в сторону углубления интеграции программного обеспечения Apple и бортовых систем автомобилей.

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Источник изображения: Reuters

Если функцией CarPlay, позволяющей синхронизировать управление мобильных устройств Apple через бортовой развлекательный центр автомобиля, уже давно никого не удивишь, то на WWDC были показаны возможности по использованию программного обеспечения Apple для демонстрации показаний бортового компьютера автомобиля – скорости, расхода и запаса топлива. Предполагается, что новый уровень интеграции позволит владельцам устройств Apple управлять не только второстепенными функциями автомобиля, имеющими отношение к развлечениям. Особенно ценной в этом отношении должна стать интеграция с голосовым ассистентом.

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Сообщается, что на сближение с Apple в этом отношении готовый пойти Ford, Nissan, Mercedes-Benz и Honda. Машины с бортовым ПО нового поколения появятся только к концу следующего года.

#apple #автомобили #carplay #wwdc 2022
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Программное обеспечение Apple будет глубже интегрировано в автомобили
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Сейчас обсуждают

&lt;TopUpdate&gt;
05:27
Забавная штука этот санон. Но чтобы он был очень эффективным, ему нужно кучу доработок. А это всё выльется в огромную цену. А значит мало кому интересную поделку.
Необычный кулер с жидкостным сердечником вернулся из 2000-х для теста с современным процессором
Эдуард Кузнецов
05:24
Почитал, как будто первый канал посмотрел.
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
wwr222
05:23
Вот ведь тупое применение физических законов на практике...Еще с Сандиков рекомендовали искать минимально стабильное напряжение (хоть сток, хоть разгон). Те же карты дольше живут на даунвольте.
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
wwr222
05:20
Это карма...
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
wwr222
05:19
Ты упорант. Говорить с такими даже не стоит. Иди в тему и смотри, как на дорогих БП не стартуют вентиляторы.
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
Garthar
05:15
Зависит от мощности ТЭНа. Если это какой нибудь котел то без спец оборудования плавного пуска там будет беда печаль. Вот вам для ознакомления https://owen.ru/forum/archive/index.php/t-20089.html
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
Garthar
05:09
Лол, ни один производитель не будет собирать доп сборку трансформатора на отдельный выход для вентилятора, там используется та же самая линия, что и на выходе. Напряжение БП это стандартизированный па...
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
FragON
04:56
Те же данные по настройкам из spd тянет, так же несколько профилей со вторичными таймингами и напругой. Только называется D.O.C.P в биосе, XMP нельзя назвать, лицензированно Интел.
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
FragON
04:50
Ryzen 9 мрут как мухи, уже четыре из десяти отскочили. Производство 2022 год.
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
FragON
04:46
Подтверждаю, дохнут. Стоят в ригах несколько ряженок. Уже четыре r9 5950x отлетели как щепки. Сдали их по гарантии, это овно амудешное.
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
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