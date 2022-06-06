Высокий спрос на услуги контрактных производителей при росте затрат заставляет их повышать цены, и новая публикация на страницах сайта DigiTimes подтверждает эту тенденцию. Компания UMC, например, собирается к 2023 году поднять расценки на выпуск 28-нм и 22-нм продукции на 6%.
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Некоторые участники рынка обеспокоены перспективой снижения спроса на смартфоны, но спрос в смежных отраслях достаточно высок, а потому компоненты, выпускаемые по достаточно зрелым техпроцессам, будут востребованы даже при спаде на рынке смартфонов. Как отметили в начале месяца специалисты IC Insights, в совокупности выручка от поставок чипов по итогам года не должна измениться даже с учётом новейших факторов, негативно влияющих на спрос в потребительском сегменте.
Кстати, недавние заявления Илона Маска (Elon Musk) по поводу намерений сократить численность персонала, получающего фиксированный оклад, на 10%, тоже вызвали обеспокоенность аналитиков, освещающих состояние дел в автомобильной отрасли. Если уж глава самого активно развивающегося производителя электромобилей отмечает наличие проблем в экономике, то уж всем прочим автопроизводителям тоже стоит задуматься, а будет ли их продукция пользоваться столь же высоким спросом, как в период дефицита полупроводниковых компонентов, когда машин на всех категорически не хватало.