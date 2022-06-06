Своего статуса крупнейшего поставщика полупроводниковых компонентов в показателях выручки Samsung Electronics добилась именно за счёт больших объёмов продаж микросхем памяти, поэтому вполне закономерно, что соответствующее подразделение используется руководством корейского конгломерата в качестве «кузницы кадров». Как отмечает Business Korea, в руководстве полупроводникового бизнеса Samsung произошли некоторые кадровые перемены.
реклама
На несколько ключевых постов были назначены руководители с опытом работы в сфере разработки и производства микросхем памяти. Вице-президент и глава подразделения по разработке флеш-памяти Сон Джэ Хёк (Song Jae-hyuk) был назначен ответственным за все исследовательские работы в полупроводниковой сфере. Руководить инновациями в сфере контрактного производства чипов будет вице-президент по производству памяти Ким Хон Щик (Kim Hong-shik). Сторонние эксперты считают, что этими кадровыми перестановками Samsung пытается добиться прогресса в сфере контрактного производства чипов. В текущем месяце компания должна начать выпуск серийных 3-нм компонентов, но до сих пор успехи Samsung в привлечении новых крупных клиентов перечёркивались их планомерным оттоком. Руководству компании это явно не нравится, поэтому ведётся поиск оптимального состава управленческой команды, которая приведёт Samsung к успеху на контрактном поприще.