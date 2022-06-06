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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Sony не собирается интегрировать бизнес по производству электромобилей в свою структуру
Как и компания Honda Motor.
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Японскому изданию Nikkei Asian Review удалось взять интервью у главы Sony Кенитиро Ёсиды (Kenichiro Yoshida), который поделился некоторыми соображениями по развитию совместного предприятия с Honda Motor, которое к 2025 году намеревается наладить серийный выпуск электромобилей. Sony в этом тандеме будет отвечать за программное обеспечение и разного рода подписки, а выпускать и обслуживать сами электромобили будет Honda.

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Источник изображения: Sony

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Глава Sony пояснил, что его компания и Honda Motor стремятся сделать совместное предприятие достаточно независимым, не встраивая его в структуру ни одной из этих двух компаний. В перспективе не исключается выход на публичный фондовый рынок или продажа части активов третьей компании. Если же Apple окажется конкурентом Sony на рынке электромобилей, то последняя всё равно найдёт возможность не только соперничать с ней, но и сотрудничать, как пояснил Ёсида. По его словам, мобильность всё больше становится похожей на услугу.

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