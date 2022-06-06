Популярный ресурс VideoCardz обнаружил на страницах китайского сайта BenchLife информацию о конструктивном исполнении процессоров Intel, которые сменят собой нынешние Alder Lake и будущие Raptor Lake. Как и ожидалось, конструктивное исполнение LGA в целом сохранится, но получит больше контактов, хотя изменения и не будут такими радикальными, как ожидали некоторые источники.
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Итак, процессорам Meteor Lake и Arrow Lake, по замыслу первоисточника, полагается конструктивное исполнение LGA 1851, которое сохранит размеры процессоров «в плане» - 45 х 37,5 мм. Это обеспечит совместимость с системами охлаждения под LGA 1700, но только теоретически. Высота самих процессоров увеличится почти на 0,1 мм, а это уже может стать проблемой при попытке подружить старые системы охлаждения с новыми материнскими платами. Процессоры Meteor Lake будут использовать так называемые чиплеты – несколько разнородных кристаллов на общей подложке, поэтому их монтажная высота должна будет незначительно увеличиться.