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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Процессоры Intel Meteor Lake примерят исполнение LGA 1851
И Arrow Lake – тоже.
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Популярный ресурс VideoCardz обнаружил на страницах китайского сайта BenchLife информацию о конструктивном исполнении процессоров Intel, которые сменят собой нынешние Alder Lake и будущие Raptor Lake. Как и ожидалось, конструктивное исполнение LGA в целом сохранится, но получит больше контактов, хотя изменения и не будут такими радикальными, как ожидали некоторые источники.

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Источник изображения: BenchLife

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Итак, процессорам Meteor Lake и Arrow Lake, по замыслу первоисточника, полагается конструктивное исполнение LGA 1851, которое сохранит размеры процессоров «в плане» - 45 х 37,5 мм. Это обеспечит совместимость с системами охлаждения под LGA 1700, но только теоретически. Высота самих процессоров увеличится почти на 0,1 мм, а это уже может стать проблемой при попытке подружить старые системы охлаждения с новыми материнскими платами. Процессоры Meteor Lake будут использовать так называемые чиплеты – несколько разнородных кристаллов на общей подложке, поэтому их монтажная высота должна будет незначительно увеличиться.

#intel #alder lake #lga 1700 #meteor lake #raptor lake #arrow lake #lga 1851
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1700 -> 1851 -> 2551 Нормально, чо.
Процессоры Intel Meteor Lake примерят исполнение LGA 1851
Djereli
11:40
С тем же успехом можно в ставки играть и просрать все😂
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