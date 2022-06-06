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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новейшие факторы не вызовут снижения выручки в полупроводниковом секторе по итогам 2022 года
Если где-то убудет, то где-то прибудет.
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Агентство IC Insights хоть и пересмотрело структуру прогноза по выручке полупроводниковой отрасли в этом году, не отказалось от убеждений в том, что она вырастет на 11% по сравнению с прошлым годом до $680,7 млрд. На каких-то направлениях выручка просядет, но на других вырастет, в итоге всё уравновесится.

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Источник изображения: IC Insights

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Спрос на микрокомпоненты, включая процессоры, вырастет на 11%, а не на 7%, как считалось в январе. При этом выручка в сегменте оптоэлектроники вырастет только на 6% вместо 13%. Помимо светодиодов, меньшим спросом будут пользоваться датчики изображений для камер смартфонов. Зато силовые компоненты будут пользоваться повышенным спросом, увеличивая выручку на 10-11% по сравнению с прошлым годом, причём отчасти и за счёт роста средней цены реализации.

#аналитика #финансы #полупроводники
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Сейчас обсуждают

Зеновий Радеонович
09:48
По таким ценам 30хх брали единичные геймеры. Весь спрос был от майнеров. А рост производительности за счет жора - регресс, а не прогресс. АМД кстати тоже касается.
GeForce RTX 4060 будет потреблять больше энергии, чем RTX 3070
Павел Папанин
09:45
Я про днс/сити
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
Павел Папанин
09:42
Видимо за счёт не Х памяти
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
Lurker-beta
09:33
"уже поступило 758 жалоб автовладельцев на ложное срабатывание системы автоматического торможения электромобилей Tesla" Принимаются ли жалобы на ложное срабатывание тормозов, если на тормоз давит чело...
Tesla предстоит ответить за участившиеся случаи ложного срабатывания системы автоматического торможения
Lurker-beta
09:30
Я думаю у 30й серии псп с запасом. в том плане что можно часть отрезать, и НЕ ОСОБО потерять в производительности.
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
Maximus Autismus
09:29
То есть по вашему все сидят на 24-1080? Ясно.
Инсайдер: потребление RTX 4060 намного превысит потребление RTX 3070
Дмитрий
09:28
майнинг пока на дне побудет. авито лопнет. а потом в октябре опять начнут драться за видюхи майнеры с геймерами.
Майнинг криптовалюты Ethereum подходит к концу, 8-го июня произойдет слияние тестовой сети.
Lurker-beta
09:28
и это ещё с dlss
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
Lurker-beta
09:27
ну хз, если действительно в 3 раза быстрее, то может и стоит того.
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
Lurker-beta
09:26
1)в видяхах псп делают с запасом.(потому как это относительно дешевый способ поднять производительность) поэтому часть псп можно отрезать без особого ущерба. 2)поставят память побыстрее. В итоге разни...
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
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