Если где-то убудет, то где-то прибудет.

Агентство IC Insights хоть и пересмотрело структуру прогноза по выручке полупроводниковой отрасли в этом году, не отказалось от убеждений в том, что она вырастет на 11% по сравнению с прошлым годом до $680,7 млрд. На каких-то направлениях выручка просядет, но на других вырастет, в итоге всё уравновесится.

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Источник изображения: IC Insights

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Спрос на микрокомпоненты, включая процессоры, вырастет на 11%, а не на 7%, как считалось в январе. При этом выручка в сегменте оптоэлектроники вырастет только на 6% вместо 13%. Помимо светодиодов, меньшим спросом будут пользоваться датчики изображений для камер смартфонов. Зато силовые компоненты будут пользоваться повышенным спросом, увеличивая выручку на 10-11% по сравнению с прошлым годом, причём отчасти и за счёт роста средней цены реализации.