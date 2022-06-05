Они формируют до 40% спроса.

Обеспокоенность некоторых аналитиков снижением спроса на смартфоны, телевизоры и ПК в последние месяцы вполне оправдана с точки зрения влияния этих сегментов на весь рынок электронных компонентов, как поясняет издание Nikkei Asian Review. С января по март включительно мировые объёмы поставок телевизоров последовательно сократились на 20%, спрос на смартфоны за это время снизился на 8%, а количество готовых ПК, отгруженных клиентам, в это же время сократилось на 5,5%.

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Источник изображения: Reuters

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Игнорировать данную тенденцию нельзя хотя бы по той причине, что чипы для смартфонов и ПК формируют до 40% структуры выручки поставщиков полупроводниковых компонентов. Стабильный спрос на чипы для автомобилей и промышленных компьютеров, а также серверного оборудования, просто не может перевесить последствий снижения спроса на полупроводниковые компоненты в потребительском секторе.