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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Смартфоны и ПК существенно влияют на рынок электронных компонентов
Они формируют до 40% спроса.
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Обеспокоенность некоторых аналитиков снижением спроса на смартфоны, телевизоры и ПК в последние месяцы вполне оправдана с точки зрения влияния этих сегментов на весь рынок электронных компонентов, как поясняет издание Nikkei Asian Review. С января по март включительно мировые объёмы поставок телевизоров последовательно сократились на 20%, спрос на смартфоны за это время снизился на 8%, а количество готовых ПК, отгруженных клиентам, в это же время сократилось на 5,5%.

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Источник изображения: Reuters

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Игнорировать данную тенденцию нельзя хотя бы по той причине, что чипы для смартфонов и ПК формируют до 40% структуры выручки поставщиков полупроводниковых компонентов. Стабильный спрос на чипы для автомобилей и промышленных компьютеров, а также серверного оборудования, просто не может перевесить последствий снижения спроса на полупроводниковые компоненты в потребительском секторе.

#аналитика #финансы #полупроводники
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