Обещанного четыре года ждут, когда речь идёт об Илоне Маске.

Утверждение о том, что компании Tesla не приходится тратиться на рекламу, не совсем достоверно. По информации Electrek, долгое время привлекавшая самих покупателей для рекомендации электромобилей Tesla новым клиентам компания в 2018 году решила поощрить самых активных из них необычным призом. Победителям акции было обещано отправить их фотографии в открытый космос.

реклама

Источник изображения: Electrek

анонсы и реклама RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Хотя акция завершилась почти четыре года назад, Tesla только сейчас начала рассылать письма её победителям с требованием предоставить до 30 июня текущего года одно фото, которое будет перенесено лазером на кусок стекла и запущено на ракете SpaceX за пределы земной атмосферы. Сколько всего фотографий придётся запустить в космос, не уточняется, но источник предполагает, что их количество будет измеряться тысячами. Фактически, даже напоминания о необходимости предоставить фото ещё получили не все победители акции, поэтому ракетам SpaceX потребуется сделать несколько рейсов, чтобы вывести на орбиту все фотографии победителей. Естественно, попутно они будут доставлять более ценный с практической точки зрения груз, поэтому сопутствующим фотографиям достанется второстепенный приоритет.