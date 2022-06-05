Утверждение о том, что компании Tesla не приходится тратиться на рекламу, не совсем достоверно. По информации Electrek, долгое время привлекавшая самих покупателей для рекомендации электромобилей Tesla новым клиентам компания в 2018 году решила поощрить самых активных из них необычным призом. Победителям акции было обещано отправить их фотографии в открытый космос.
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Хотя акция завершилась почти четыре года назад, Tesla только сейчас начала рассылать письма её победителям с требованием предоставить до 30 июня текущего года одно фото, которое будет перенесено лазером на кусок стекла и запущено на ракете SpaceX за пределы земной атмосферы. Сколько всего фотографий придётся запустить в космос, не уточняется, но источник предполагает, что их количество будет измеряться тысячами. Фактически, даже напоминания о необходимости предоставить фото ещё получили не все победители акции, поэтому ракетам SpaceX потребуется сделать несколько рейсов, чтобы вывести на орбиту все фотографии победителей. Естественно, попутно они будут доставлять более ценный с практической точки зрения груз, поэтому сопутствующим фотографиям достанется второстепенный приоритет.