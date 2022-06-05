Ситуация вокруг обсуждаемых возможных сокращений штата Tesla начинает напоминать анекдот с кардинальным искажением исходного информационного повода: «Не миллион, а сто рублей, и не выиграл, а проиграл — не в лотерею, а в карты». По крайней мере, агентство Reuters обратило внимание на новые комментарии Илона Маска (Elon Musk), которые он сделал со страниц Twitter при обсуждении планов Tesla по оптимизации кадровой структуры.
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Напомним, сперва слухи сообщали о намерениях Tesla сократить до 10% штата. Затем появился текст письма главы компании Илона Маска, в котором пояснялось, что изменения не коснутся сотрудников с почасовой оплатой труда, занятых на производстве. Теперь миллиардер без колебаний соглашается с заявлением подписчика о том, что фактическая численность персонала Tesla за ближайшие двенадцать месяцев только увеличится, добавляя, что количество получающих фиксированный оклад сотрудников должно сохраниться на прежнем уровне – а ведь именно их он собирался сокращать ещё пару дней назад. Скорее всего, концепция преобразований штатного расписания подразумевает увеличение доли персонала на почасовой оплате.