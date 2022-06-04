Когда Илона Маска (Elon Musk) пытаются упрекнуть в том, что он не только игнорирует использование лидаров в электромобилях марки Tesla, но и лишил Model 3 и Model Y американской сборки обычных радаров, вынуждая автоматику полагаться только на данные камер, он постоянно проводит аналогию с восприятием действительности живыми водителями. По его словам, человек тоже ориентируется на дороге преимущественно за счёт органов зрения, поэтому использование данных с камер не должно кого-либо смущать с точки зрения безопасности дорожного движения.
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Как поясняет Electrek, в адрес американского ведомства NHTSA, отвечающего за безопасность на дорогах США, уже поступило 758 жалоб автовладельцев на ложное срабатывание системы автоматического торможения электромобилей Tesla, а потому автопроизводителю предписывается до 20 июня предоставить свои объяснения в письменном виде.
По мере расширения программы бета-тестирования FSD всё чаще стали возникать ситуации, когда электромобиль без видимой причины применяет экстренное торможение. Автоматика может ложным образом толковать получаемые камерами данные о наличии на различном удалении от электромобиля разных предметов. Не нужно объяснять, что неожиданное применение тормозной системы способно вызывать аварийные ситуации на дороге. Расследование охватывает машины Model Y и Model 3, выпущенные в прошлом и этом году, хотя владельцы более старых экземпляров тоже жалуются на участившиеся случаи «торможения перед фантомами», как окрестили этот манёвр очевидцы.