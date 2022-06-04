Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla предстоит ответить за участившиеся случаи ложного срабатывания системы автоматического торможения
Жалоб накопилось более семи с половиной сотен.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Когда Илона Маска (Elon Musk) пытаются упрекнуть в том, что он не только игнорирует использование лидаров в электромобилях марки Tesla, но и лишил Model 3 и Model Y американской сборки обычных радаров, вынуждая автоматику полагаться только на данные камер, он постоянно проводит аналогию с восприятием действительности живыми водителями. По его словам, человек тоже ориентируется на дороге преимущественно за счёт органов зрения, поэтому использование данных с камер не должно кого-либо смущать с точки зрения безопасности дорожного движения.

реклама

Как поясняет Electrek, в адрес американского ведомства NHTSA, отвечающего за безопасность на дорогах США, уже поступило 758 жалоб автовладельцев на ложное срабатывание системы автоматического торможения электромобилей Tesla, а потому автопроизводителю предписывается до 20 июня предоставить свои объяснения в письменном виде.

Источник изображения: Tesla

анонсы и реклама
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
RTX 4000 в продаже за 100тр
RTX 3070 уже дешевле 80тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

По мере расширения программы бета-тестирования FSD всё чаще стали возникать ситуации, когда электромобиль без видимой причины применяет экстренное торможение. Автоматика может ложным образом толковать получаемые камерами данные о наличии на различном удалении от электромобиля разных предметов. Не нужно объяснять, что неожиданное применение тормозной системы способно вызывать аварийные ситуации на дороге. Расследование охватывает машины Model Y и Model 3, выпущенные в прошлом и этом году, хотя владельцы более старых экземпляров тоже жалуются на участившиеся случаи «торможения перед фантомами», как окрестили этот манёвр очевидцы.

#tesla #автопилот #электромобили tesla
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск готов сократить штат Tesla на 10 тысяч человек
Cruise первой получила право взимать с клиентов плату за проезд в автоматических такси
Илон Маск подчеркнул, что Tesla продолжит нанимать рабочих на производство
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подробная инструкция по оплате через Qiwi-кошелёк на Aliexpress
71
Космический хоррор The Callisto protocol станет клоном оригинального Dead Space
12
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
4
Ремонт и обзор беспроводной мыши A4Tech Bloody R8 (R8-A7105-M)
75
History: Исследователи впервые секвенировали геном древнего жителя Помпеи
3
О феномене векторных игр
11
10 одиночных стратегий, в которые можно играть бесконечно
2
Фейковые мегапиксели в камерах на примере ARMIX DVR Cam-200
7

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
08:58
Зря ты так) Сейчас придет табун тех, кто до сих пор думал, что чем больше мегапикселей, тем камера круче. Даже с интерполяйцией XD
Фейковые мегапиксели в камерах на примере ARMIX DVR Cam-200
Александр Фетисов
08:58
Нвидия - наши карты ушли только геймерам, мы не получаем прибыли от навара барыг. Карты падают до рекомендованных цен и спрос только от геймеров, нвидия - кококо мы переносим выход новых карт...
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
ladno64
08:46
так это быдло и говорит. пацаны как ра работают.
Фейковые мегапиксели в камерах на примере ARMIX DVR Cam-200
Константин Волков
08:44
Тоже сменил когда-то gtx460 на 1063. И только в этом году сменил i5 3570k на i3-10100
Через сколько лет нужно обновлять видеокарту и процессор на ПК – Core i5-2500K+GeForce GTX 460 от TG
rektor
08:44
Инструкция и отзывы как дешево купить видюху на Алибаба: https://www.pepper.ru/discussions/pokupka-vidyuixi-s-httpswwwalibabacom-264747
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления курса рубля – Radeon RX 6800 XT скинула 50 000р
ЁжЫкьВтуманэ
08:44
На лошках,готовых покупать за оверпрайс ddr5 технологию обкатали,вот она и стала дешеветь.Так было и с предыдущими поколениями.
Стоимость памяти DDR5 опустилась ниже 5 евро за гигабайт
den fed
08:44
ты барыга ?
Стоимость памяти DDR5 опустилась ниже 5 евро за гигабайт
den fed
08:43
какой бред ....
Учёные разработали тканевый фильтр, который эффективно улавливает CO2 из дымовых газов и перерабатывает его в бикарбонат
ЁжЫкьВтуманэ
08:42
Ну так страна барыг,хрен ли ты хотел?
Стоимость памяти DDR5 опустилась ниже 5 евро за гигабайт
Sheshenbek
08:40
Купить мышку ну купите мышку купить мышку
10 одиночных стратегий, в которые можно играть бесконечно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем