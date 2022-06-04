Подешевели активы многих компаний компьютерного сектора.

Агентство Reuters приводит выдержки из аналитической записки Piper Sandler, публикация которой вызвала снижение курса акций Micron Technology на 7,2%. Эксперты считают, что бизнес Micron слишком сильно зависит от производства микросхем памяти – выручка компании определяется этим видом деятельности почти на 70%. При этом более половины всей выручки Micron получает в сегментах рынка, связанных с потребительскими товарами вроде компьютеров, ноутбуков и смартфонов.

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Источник изображения: Micron Technology

Актуальные экономические процессы не сулят этим рынкам ничего хорошего, поэтому вполне справедливо, что прогноз по курсу акций Micron снижен с $90 до $70. Фактически, вчерашние торги эти ценные бумаги завершили возле последней отметки. Цены на оперативную память падают, и только в серверном сегменте спрос остаётся стабильно высоким, но в случае с Micron выручка зависит от данного рынка менее чем на 30%. Даже автомобильный рынок, который в последние пару лет испытывал нехватку полупроводниковых компонентов, теряет свою привлекательность из-за неизбежной коррекции спроса в результате негативных макроэкономических тенденций.

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Примечательно, что акции AMD после публикации такого прогноза снизились в цене более чем на два процента, акции NVIDIA – почти на четыре с половиной процента. Ценные бумаги Intel просели на три с лишним процента. Акции всех трёх компаний в значительной степени реагируют на прогнозы, связанные с активностью покупателей в сегменте ПК.