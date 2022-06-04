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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Pentium Gold G7400 отличился в GPUPI for CPU 1B на частоте 6473 МГц
Лучший результат среди процессоров с двумя ядрами.
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Финский энтузиаст Luumi, которому принадлежит немало достижений в сфере экстремального разгона, выходные начал с модельного рекорда GPUPI for CPU 1B для процессора Intel Pentium Gold G7400, формально выступающего в категории моделей с двумя вычислительными ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

Жидкий азот позволил автору эксперимента добиться от процессора стабильной работы на частоте 6473 МГц при активности двух ядер и четырёх потоков, заодно украсив инеем стойки крепления резервуара на процессорном разъёме таким образом, что вся конструкция начала напоминать какой-то заснеженный замок.

Источник изображения: HWBot, Luumi

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Расчёт был выполнен за 4 минуты 19,878 секунды, что позволило достичь лучшего результата не только в модельном зачёте Pentium Gold G7400, но и среди всех процессоров с двумя ядрами. Впрочем, в абсолютном зачёте выше 1445-й позиции подняться не удалось, но это закономерно для подобного теста. В состав системы также вошли материнская плата EVGA Z690 DARK K|ngp|n FTW и блок питания Super Flower мощностью 2000 Вт.

#intel #экстремальный разгон #intel pentium #pentium gold g7400
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