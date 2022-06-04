Их сокращения не коснутся.

Изданию CNBC удалось найти исходный текст письма, в котором Илон Маск (Elon Musk) сообщил своим подчинённым о намерениях сократить численность персонала на 10% в свете предполагаемого ухудшения макроэкономической ситуации. В нём уточняется, что на 10% будет сокращена численность только сотрудников, получающих фиксированный оклад, а рабочих на почасовой оплате это вообще не затронет.

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Источник изображения: Tesla

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Глава Tesla пояснил, что занятые на производстве электромобилей и тяговых аккумуляторов сотрудники сокращениям подвергнуты не будут, равно как и специалисты по установке солнечных панелей. Более того, численность персонала с почасовой формой оплаты будет увеличена. При этом Илон Маск признаёт, что в некоторых сферах штат компании оказался раздутым, а потому подлежит сокращению на величину до 10%.