Речь идёт о Rimac – хорватской компании с большими амбициями.

Хорватская компания Rimac, в отличие от Tesla, не ставит перед собой задач к концу десятилетия наладить выпуск 20 млн электромобилей ежегодно, но от амбиций в сфере строительства гиперкаров на электротяге не отказывается. Достаточно вспомнить, что модель Nevera должна будет за счёт наличия четырёх электромоторов совокупной мощностью 1914 л.с. разгоняться до 100 км/ч за 1,86 секунды. Каждый из 150 гиперкаров будет продан за $2,4 млн.

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Источник изображения: Electrek

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На этой неделе Rimac Group заявила, что смогла привлечь ещё 500 млн евро на своё дальнейшее развитие, и теперь в число её акционеров вошли структуры, подконтрольные SoftBank и Goldman Sachs. Стратегическими инвесторами Rimac уже являются Porsche и родственная марка Bugatti, которая должна будет использовать техническую платформу хорватской разработки. Кроме того, Koenigsegg и Aston Martin тоже выразили заинтересованность в сотрудничестве с Rimac, а потому раскошелились на поддержку последней. Впрочем, Hyundai из этого ряда выбивается по той причине, что производит массовые модели электромобилей. К слову, новый раунд финансирования как раз поможет Rimac развить направление контрактного производства компонентов для сборки электромобилей сторонних марок.