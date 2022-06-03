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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Визит главы Intel в Корею породил слухи об интересе Samsung к покупке Arm
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Ресурс SamMobile попытался сформировать информационный повод, который рискует стать довольно интригующим слухом, хотя в основе своей содержит лишь размышления авторов о причинах визита Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в Южную Корею. Пока все остальные СМИ рассуждали о сотрудничестве между Samsung и Intel, указанный новостной ресурс выдал гипотезу о попытках руководства Intel привлечь Samsung к участию в приватизации компании Arm.

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Источник изображения: Intel

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В поддержку идеи выкупа акций Arm консорциумом инвесторов уже высказались руководители двух компаний – Qualcomm и Intel, поэтому канонические поиски третьего участника авантюры, как считают авторы исходной публикации, вполне могли привести главу Intel в штаб-квартиру Samsung Electronics. Ранее слухи приписывали намерения купить Arm и корейскому производителю памяти SK hynix, так что тема получилась весьма благодатной.

#intel #samsung #qualcomm #arm
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