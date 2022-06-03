Главное, чтобы последние не продолжали дорожать.

До сих пор считалось, что стоимость электромобиля на 30-50% определяется затратами на производство тяговой батареи, поэтому после скачка цен на никель в этом году многие производители электромобилей начали поднимать цены на свои машины сразу на несколько сотен, а то и тысяч долларов США. Представители китайской компании WM Motor Technology, как сообщает DigiTimes, убеждены в способности совокупной стоимости используемых в электромобилях процессоров со временем превзойти стоимость тяговой батареи.

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Источник изображения: BYD

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Этому будут способствовать как рост цен на электронные компоненты, так и увеличение содержания чипов в одной машине. Главное, чтобы при этом цены на аккумуляторы не росли опережающими темпами. Китайский рынок электромобилей имеет свою специфику, как поясняет источник. В частности, здесь гораздо активнее используются лидары – дорогостоящие оптические датчики, используемые системами активной помощи водителю для определения расстояния до препятствий. Их стремительное внедрение тоже повышает стоимость элементной базы электромобилей, продаваемых в Китае.