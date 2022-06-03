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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск готов сократить штат Tesla на 10 тысяч человек
Недавние призывы не возвращаться в офис намекали на это.
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Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) уведомил прочих руководителей компании о намерениях сократить штат на величину до 10% из-за ожиданий не самых приятных для мировой экономики процессов. Все предыдущие потрясения Tesla выдержала с честью и продолжала стремительно наращивать объёмы продаж электромобилей, но на пороге большой рецессии руководство компании готово трезво подойти к оценке потенциала рынка.

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Источник изображения: Reuters

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Если учесть, что на Tesla по всему миру трудятся около 100 тысяч человек, то работы могут лишиться около десяти тысяч. По крайней мере, уже сейчас компания прекратила наём новых сотрудников. Недавний призыв не возвращаться с «удалёнки» к тем, кто не готов проводить по 40 часов в неделю в офисе, являлся скрытым предвестником грядущих сокращений, как считают эксперты. Сам Маск видит в ожидаемой рецессии хорошую возможность очистить рынок и оздоровить экономику. По его словам, «деньги лились дождём на дураков слишком долго – нужно, чтобы участились банкротства».

#tesla #илон маск
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