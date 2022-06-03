Недавние призывы не возвращаться в офис намекали на это.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) уведомил прочих руководителей компании о намерениях сократить штат на величину до 10% из-за ожиданий не самых приятных для мировой экономики процессов. Все предыдущие потрясения Tesla выдержала с честью и продолжала стремительно наращивать объёмы продаж электромобилей, но на пороге большой рецессии руководство компании готово трезво подойти к оценке потенциала рынка.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама -40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Если учесть, что на Tesla по всему миру трудятся около 100 тысяч человек, то работы могут лишиться около десяти тысяч. По крайней мере, уже сейчас компания прекратила наём новых сотрудников. Недавний призыв не возвращаться с «удалёнки» к тем, кто не готов проводить по 40 часов в неделю в офисе, являлся скрытым предвестником грядущих сокращений, как считают эксперты. Сам Маск видит в ожидаемой рецессии хорошую возможность очистить рынок и оздоровить экономику. По его словам, «деньги лились дождём на дураков слишком долго – нужно, чтобы участились банкротства».