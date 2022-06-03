Да-да, вкалывают роботы – за деньги, что характерно!

Имеющая отношение к автомобильной корпорации General Motors американская компания Cruise первой среди конкурентов получила право взимать плату за проезд в своих автоматических такси, лишённых водителя, которые с осени прошлого года перевозят пассажиров по улицам Сан-Франциско. Если быть точнее, осенью первую поездку без страхующего водителя за рулём осуществил глава компании, а к апрелю к тестированию начали привлекать добровольцев, которые не платили за проезд.

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Источник изображения: Cruise

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Появление возможности начать коммерческую перевозку пассажиров в Сан-Франциско без участия водителей – это в большей степени юридическая победа, чем техническая. Cruise оказалась первой компанией, которой такое право было обеспечено властями Калифорнии, хотя одновременно подала аналогичную заявку и Waymo, развивающая свои услуги под крылом Alphabet/Google. Впрочем, представители Cruise признают, что сервис беспилотных перевозок будет расширять свой автопарк и географию работы постепенно.