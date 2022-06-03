Компания AMD на этой неделе напомнила, что проведёт мероприятие для аналитиков финансового сектора в ближайший четверг, 9 июня. В ходе доклада представители AMD поделятся с инвесторским сообществом планами компании на будущее, информацией о новых технологиях и продуктах.
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Предвкушение интересных новостей уже подняло курс акций компании на семь с лишним процентов. Оптимизм инвесторов распространился и на ценные бумаги NVIDIA, которые вчера подорожали на 6,94%. Растущая степень зависимости компании от серверного сегмента, по мнению некоторых аналитиков, позволит ей успешно наращивать выручку в ближайшие годы.