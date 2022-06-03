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Новости Hardware Алексей Сычёв
К 30 сентября Tesla продемонстрирует работоспособный прототип человекоподобного робота
Из-за этого профильное мероприятие будет перенесено с 19 августа.
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Первоначально Илон Маск (Elon Musk) обещал продемонстрировать публике прототип человекоподобного робота Tesla Bot (Optimus) к концу текущего года, но как сообщает Electrek, на этой неделе принял решение сделать это уже 30 сентября. Правда, без уступок не обошлось, ибо мероприятие, посвящённое рассказу о технологиях искусственного интеллекта, пришлось сместить с 19 августа на 30 сентября – именно ради демонстрации работоспособного прототипа Optimus.

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Источник изображения: Tesla

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Производство этих роботов будет налажено на новом предприятии в Техасе рядом со штаб-квартирой Tesla, которая переехала туда из Калифорнии вслед за самим Илоном Маском. В дальнейшем роботы смогут выполнять простые и монотонные операции на данном предприятии, хотя в перспективе найдут применение и за пределами производственной экосистемы Tesla. Илон Маск изначально успокоил любителей фантастических фильмов, что никаких возможностей для «восстания машин» заложено не будет, а в случае опасности среднестатистический человек сможет легко побороть робота или убежать от него. В основе аппаратной части робота будет лежать начинка «автопилота» электромобилей Tesla, поэтому обучаться взаимодействию с окружающей средой они будут по схожи принципам.

#робототехника #tesla #илон маск #робот #tesla bot
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