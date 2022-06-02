Дефицит полупроводниковых компонентов в прошлом году вынудил Ford Motor уступить титул крупнейшего автопроизводителя на рынке США японской корпорации Toyota Motor, которая одновременно ушла в отрыв от ближайшего соперника в лице Volkswagen на мировом рынке. Одновременно нужно выстраивать стратегию электрификации, поэтому Ford активно наращивает капитальные затраты и инвестиции в новые виды деятельности. Производством батарей американскому старожилу автомобильного рынка помогут заняться корейские партнёры, но одновременно предстоит бороться и с компанией Tesla.
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Как сообщает Barron’s, на развитие своих американских производственных площадок Ford Motor до 2026 года потратит $3,7 млрд, попутно увеличив штат на 6200 рабочих. Компания ставит перед собой цель наладить к 2026 году выпуск 2 млн электромобилей ежегодно. Как минимум два конкурента на мировом рынке преследуют аналогичные цели – Tesla и Volkswagen, причём у них есть все шансы достичь их раньше 2026 года.
Только за этот год Ford потратит на электрификацию $5 млрд, в два раза больше, чем в прошлом году. Всего до 2026 года включительно на соответствующие нужды будет выделено $50 млрд. Кстати, из обозначенных выше $3,7 млрд лишь $2,3 млрд будут направлены именно на организацию выпуска электромобилей в США, оставшиеся $1,4 млрд направит на модернизацию производства машин с ДВС.
Генеральный директор Ford Motor Джим Фарли (Jim Farley) также признался, что с появлением на рынке электромобилей стоимостью около $25 000 производители развернут в борьбе за массового покупателя настоящие «ценовые войны». Впрочем, пока эта компания о своих планах по выпуску электромобилей в таком ценовом диапазоне ничего не сообщает, зато подобные намерения есть у Tesla и Volkswagen, но и им суждено материализоваться где-то ближе к середине десятилетия.