Но спрос на машины остаётся высоким.

В интервью Bloomberg представители концерна Daimler Truck, который является крупнейшим поставщиком грузовых автомобилей, заявили о смягчении полупроводникового кризиса в отрасли. Во всяком случае, нехватка полупроводниковых компонентов уже не приводит к длительным остановкам автосборочных конвейеров.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

При этом спрос на грузовую автотехнику продолжает превышать предложение, хотя этот автопроизводитель и не уверен, что в подобном состоянии рынок сможет пребывать ещё долго. Просто пока потребители не насытились такого рода продукцией после затяжного периода перебоев с поставками грузового транспорта.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -40% на 3080 Gigаbyte Gaming - цена радует RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

В стратегии электрификации Daimler Truck придерживается идеи перевода на аккумуляторные силовые установки грузовиков, работающих на коротких и средних дистанциях, а для дальних пробегов предпочитает разрабатывать машины на водородных топливных элементах. Представители компании утверждают, что введение дополнительных штрафов за углеродные выбросы позволило бы автотранспортной отрасли быстрее перейти на экологически чистые виды средств перевозки.