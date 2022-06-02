В интервью Bloomberg представители концерна Daimler Truck, который является крупнейшим поставщиком грузовых автомобилей, заявили о смягчении полупроводникового кризиса в отрасли. Во всяком случае, нехватка полупроводниковых компонентов уже не приводит к длительным остановкам автосборочных конвейеров.
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При этом спрос на грузовую автотехнику продолжает превышать предложение, хотя этот автопроизводитель и не уверен, что в подобном состоянии рынок сможет пребывать ещё долго. Просто пока потребители не насытились такого рода продукцией после затяжного периода перебоев с поставками грузового транспорта.
В стратегии электрификации Daimler Truck придерживается идеи перевода на аккумуляторные силовые установки грузовиков, работающих на коротких и средних дистанциях, а для дальних пробегов предпочитает разрабатывать машины на водородных топливных элементах. Представители компании утверждают, что введение дополнительных штрафов за углеродные выбросы позволило бы автотранспортной отрасли быстрее перейти на экологически чистые виды средств перевозки.