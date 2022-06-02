Очередные решения будут приняты к концу месяца.

К этому понедельнику, как уточняет Reuters, завершился приём заявок от инвесторов, готовых принять участие в реструктуризации бизнеса многострадальной японской корпорации Toshiba. Восемь из десяти подавших заявки инвесторов настроены принять участие именно в приватизации, тогда как два других готовы рассмотреть иные схемы с долевым финансированием компании при условии сохранения за ней статуса публичной.

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Источник изображения: Reuters

Имена инвесторов и возможность их взаимной кооперации пока не уточняются. Рассмотреть заявки и выбрать предпочтительных инвесторов Toshiba намеревается к специальному собранию акционеров, которое намечено на 28 июня. Пока она пытается воодушевить будущих инвесторов рассказами о том, что к марту 2031 года увеличит операционную прибыль почти в четыре раза до $4,6 млрд за счёт развития сферы цифровых услуг, производства силовой электроники и разработки ядерных реакторов нового поколения.

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Кстати, именно наличие активов в сфере ядерной энергетики для Toshiba может стать главным препятствием к привлечению исключительно зарубежного капитала. Японские власти могут поставить условие, согласно которому контрольный пакет акций корпорации останется в руках лояльных японских банков или компаний. Впрочем, пока об этом судить рано, ведь возможные схемы приватизации только рассматриваются.