По информации Reuters, главный поставщик автокомпонентов на конвейер крупнейшего автопроизводителя – Toyota Motor, рассчитывает серьёзно увеличить собственные доходы от производства полупроводниковых изделий специального назначения. К 2025 году профильная выручка Denso должна увеличиться на 20% до $3,9 млрд.
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Чтобы достичь этой цели, Denso будет сотрудничать не только с TSMC, которой поможет построить завод в Японии за счёт покупки 10% акций совместного предприятия с Sony, но и с конкурирующей компанией UMC. По мнению представителей Denso, спрос на полупроводниковые чипы в отрасли действительно выходит на новый уровень, и к середине десятилетия он окажется на треть выше, чем был в 2020 году.