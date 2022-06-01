По информации Nikkei Asian Review, во время своего визита во Вьетнам генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) не только встретился с политическим руководством страны, которому пообещал расширить присутствие бизнеса компании в регионе, но и договорился о сотрудничестве с местным производителем электромобилей Vinfast (Vingroup), который уже готов осваивать американский и другие зарубежные рынки.
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Сотрудничество двух компаний, как отмечается, сосредоточится в сфере создания систем активной помощи водителю, бортовых развлекательных систем, а также промышленных решений для автоматизации производственных линий. Напомним, что Intel владеет израильской компанией Mobileye, разрабатывающей системы автопилота, а потому может быть полезна амбициозному вьетнамскому автопроизводителю.
Напомним, что у Intel во Вьетнаме расположено крупное предприятие по тестированию и сборке процессоров и чипсетов, поэтому компания имеет в регионе определённые деловые интересы. Впрочем, из неофициальных источников стало известно, что руководство Intel не очень довольно местной бюрократией, если речь заходит о расширении бизнеса.