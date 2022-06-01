Весьма символично, что межправительственная встреча политического руководства Тайваня и Евросоюза, на которой обсуждалось расширение сотрудничества в полупроводниковой сфере, проводилась в одно время с появлением у властей острова более чётких критериев по ограничению экспорта полупроводниковой продукции в Россию и Беларусь. Как поясняет DigiTimes, последняя из стран попала под санкции ради исключения сотрудничества с РФ в сфере обхода предложенных ограничений.
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Поставки микропроцессорной техники в обе страны с территории Тайваня запрещаются только в том случае, если выполняется хотя бы одно из трёх условий:
- Достигается уровень быстродействия 5 гигафлопс и выше, либо арифметическое логическое устройство имеет разрядность свыше 32 бит;
- Тактовая частота электронного компонента превышает 25 МГц (именно мегагерц);
- Один или более портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между компонентами свыше 25 Мбайт/с.
Дополнительно введено ограничение по конструктивному исполнению: одобренные к отгрузке в РФ и РБ микросхемы должны иметь не более 144 контактов. Кроме того, с Тайваня нельзя будет поставлять в указанные страны отдельные виды литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем. Полупроводниковая продукция отвечает за 32% всего тайваньского экспорта, и весьма символично, что в число крупнейших импортёров входит Китай – на данном направлении никаких подобных ограничений не предусмотрено.