Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц
我们是我们的，我们将建立一个新的世界!
анонсы и реклама
-30% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Весьма символично, что межправительственная встреча политического руководства Тайваня и Евросоюза, на которой обсуждалось расширение сотрудничества в полупроводниковой сфере, проводилась в одно время с появлением у властей острова более чётких критериев по ограничению экспорта полупроводниковой продукции в Россию и Беларусь. Как поясняет DigiTimes, последняя из стран попала под санкции ради исключения сотрудничества с РФ в сфере обхода предложенных ограничений.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

Поставки микропроцессорной техники в обе страны с территории Тайваня запрещаются только в том случае, если выполняется хотя бы одно из трёх условий:

  • Достигается уровень быстродействия 5 гигафлопс и выше, либо арифметическое логическое устройство имеет разрядность свыше 32 бит;
  • Тактовая частота электронного компонента превышает 25 МГц (именно мегагерц);
  • Один или более портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между компонентами свыше 25 Мбайт/с.
анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 3070 уже дешевле 90тр
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Дополнительно введено ограничение по конструктивному исполнению: одобренные к отгрузке в РФ и РБ микросхемы должны иметь не более 144 контактов. Кроме того, с Тайваня нельзя будет поставлять в указанные страны отдельные виды литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем. Полупроводниковая продукция отвечает за 32% всего тайваньского экспорта, и весьма символично, что в число крупнейших импортёров входит Китай – на данном направлении никаких подобных ограничений не предусмотрено.

#полупроводники #китай #тайвань #санкции против россии #беларусь
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайские производители чипов отстают от корейских на несколько лет
Уход HP Inc из России будет стоить компании миллиард долларов США
Intel и Samsung могли согласовать между собой увеличение объёма производства полупроводниковых компонентов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
33
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
42
Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
49
Forgive Me Father: плоский Ктулху
4
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
5
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
10
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
1
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
1

Сейчас обсуждают

wwr222
13:39
Это не нормальный. Раз и навсегда. Я купил Нетак, но не бегаю и не кричу: "пахлава! Ничего слаще не ел..." Я тебе и среди "брендовых" покажу пример, когда PCI-E под дерзким логотипом АМД навсегда деш...
Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
Нешешбек
13:38
небиль эта харашо, но теперь будишь за мошенчиство
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
noir
13:38
*китайцы сделали затычку слота для вывода изображения* зелот: новая китайская видеокарта в 1000 раз медленнее rtx4090 в кликбенче!
Китайская видеокарта Zhaoxin Glenfly оказалась в 65 раз медленнее GeForce GTX 1650 в Geekbench
Sheshenbek
13:37
Я ни разу не был в тюрьме, и тебе не советую, там тебя могут и с Наташей сделать
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
Каа
13:36
Это нормальный Китай. Сравнивай, 128Гб стоит 1300 руб. В России такой цены нет. Плата сток, контроллер стандартный SM 2263XT, флешка любая.
Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
Владислав Балашов
13:36
Рашка наверно есть в дополнении про Сербию
«Мы стараемся быть аполитичными»: дополнение Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2 отменено
AlexGall
13:35
"Обычные зеленые модули с хорошей экранировкой и явно продуманной разводкой." Очередной мамкин инженер что-то умное пукнул, но явно не в тему. P.S. так где же там экраны?
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
Александр Стрельцов
13:35
15% это не "эфимерный" прирост, а конкретно в cinebench. Тут вообще солянка ошибочных выводов и предвзятого мнения.
Результаты в Blender нового AMD Ryzen 7000 вызывают вопросы
Eisbrecher
13:35
>>военно-морские силы США получат мощнейшее десантное транспортное средство, которое позволит доставлять в любой район мира огромное количество военных грузов и бронетехники, а также живой силы. И пр...
Американцы снова попробуют создать самолет-экраноплан
Нешешбек
13:35
зачэм? тибя в тюрьма собиратсу наду, тибя уже ждать
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем