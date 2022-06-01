Графические процессоры будут выпускаться TSMC по 5-нм технологии.

Разбирая квартальную отчётность NVIDIA за позапрошлый квартал, мы уже отмечали, что по итогам 2021 года компания в три раза увеличила сумму авансовых платежей поставщикам. Подобная динамика наблюдалась и в минувшем квартале, и всё говорит о том, что NVIDIA стремительно увеличивает объёмы производства продукции. Вот и тайваньский сайт DigiTimes утверждает, что намерения NVIDIA замедлить наём персонала во втором полугодии ещё не говорят о готовности компании сократить объёмы производства продукции.

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Источник изображения: NVIDIA

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Тайваньский источник утверждает, что поставщики компонентов для нужд NVIDIA в этом году в три раза увеличили объёмы производства профильной продукции по сравнению с соответствующими периодами прошлого года. В отдельном материале говорится, что и производители систем охлаждения для видеокарт готовятся к выходу новых поколений продукции AMD и NVIDIA во втором полугодии. По мнению первоисточника, обе компании сделали ставку на 5-нм техпроцесс в исполнении TSMC. Если слухи о намерениях NVIDIA представить новую линейку видеокарт в сентябре этого года регулярно всплывают в новостных лентах, то про обещания Лизы Су (Lisa Su) представить носителей архитектуры AMD RDNA3 до конца текущего года без столь назойливых напоминаний все стали как-то забывать.