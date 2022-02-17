Всё ради борьбы с дефицитом чипов.

На квартальном отчётном мероприятии NVIDIA её основатель Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) по-настоящему сенсационных заявлений не сделал, но соблазн повторять за ним одни и те же тезисы регулярно возникает у представителей СМИ, поэтому избежать кривотолков можно, лишь обратившись к первоисточнику в виде стенограммы квартальной отчётной конференции этой компании.

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Источник изображения: NVIDIA

Глава NVIDIA заявил, что в прошлом году специалисты компании проделали огромную работу по улучшению ситуации с поставками компонентов, она продолжится и в этом году, но существенных изменений удастся добиться лишь ко второму полугодию. В этом смысле ничего нового, подчеркнём, сказано не было, поскольку подобные оценки звучали и три месяца назад.

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Единственной интригующей формулировкой в устах главы NVIDIA стало обещание представить в этом году «много новых продуктов» - планирование поставок компонентов уже осуществляется с учётом этих планов. Договорённости с поставщиками оформляются на несколько кварталов вперёд. Если в 2020 году NVIDIA выплатила поставщиком авансом около $2,54 млрд, то по итогам 2021 года сумма увеличилась сразу до $9 млрд.