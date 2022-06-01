То есть, чуть более полутора процентов годовой выручки.

Руководство HP Inc. на квартальной отчётной конференции не могло обойти стороной тему влияния отказа от работы на российском рынке на бизнес компании. Поскольку решение было принято только в феврале, судить о его последствиях в полной мере сложно, но в HP Inc. считают, что в годовом масштабе компания лишится примерно $1 млрд выручки.

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Источник изображения: HP Inc.

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По итогам прошлого фискального года, который завершился в сентябре, HP Inc. выручила во всём мире $63,5 млрд, причём 35% этой суммы пришлись на регион EMEA, в состав которого входит Россия. Получается, что отказ компании от продолжения поставок продукции на местный рынок повлечёт снижение совокупной выручки примерно на 1,57%. Доля российского рынка в региональной выручке достигнет уже 4,5%, что более чувствительно для бизнеса американского производителя ПК и систем печати.