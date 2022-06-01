Руководство HP Inc. на квартальной отчётной конференции не могло обойти стороной тему влияния отказа от работы на российском рынке на бизнес компании. Поскольку решение было принято только в феврале, судить о его последствиях в полной мере сложно, но в HP Inc. считают, что в годовом масштабе компания лишится примерно $1 млрд выручки.
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По итогам прошлого фискального года, который завершился в сентябре, HP Inc. выручила во всём мире $63,5 млрд, причём 35% этой суммы пришлись на регион EMEA, в состав которого входит Россия. Получается, что отказ компании от продолжения поставок продукции на местный рынок повлечёт снижение совокупной выручки примерно на 1,57%. Доля российского рынка в региональной выручке достигнет уже 4,5%, что более чувствительно для бизнеса американского производителя ПК и систем печати.