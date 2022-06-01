Японское издание Nikkei Asian Review вчера достаточно много внимания уделило недавней встрече глав Intel и Samsung Electronics, и текст исходной публикации переписывался неоднократно, но ресурсу Seeking Alpha удалось выловить промежуточную редакцию, в которой обсуждалась возможность заключения между компаниями соглашения о наращивании объёмов производства чипов.
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Действительно, даже без прямого сотрудничества между двумя компаниями, которые соперничают за звание крупнейшего поставщика полупроводниковых решений, стороны могли договориться о действиях с учётом общих интересов отрасли. Samsung не только производит микросхемы памяти и процессоры для использования в составе собственных смартфонов, но и предлагает услуги по контрактному производству чипов сторонним заказчикам. В этой сфере Intel и Samsung должны стать прямыми конкурентами – тем более, что у последней к 2024 году в Техасе должно появиться уже второе предприятие.