Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple наладит выпуск планшетов во Вьетнаме, чтобы снизить зависимость от Китая
Пока iPad остаётся главной жертвой дефицита компонентов.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-30% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

По собственным оценкам Apple, во втором квартале она может потерять $8 млрд выручки из-за дефицита комплектующих, который сейчас больнее всего ударяет по производству планшетов, поскольку это наименее востребованный вид продукции марки, и им можно жертвовать в подобных условиях. Издание Nikkei Asian Review сообщило, что в скором времени китайская компания BYD, известная своими литиевыми аккумуляторами и электромобилями, на новом предприятии во Вьетнаме впервые наладит выпуск iPad за пределами Китая, пусть и в небольших количествах.

реклама

Источник изображения: Apple

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
RTX 3070 уже дешевле 90тр
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Одновременно Apple требует от поставщиков комплектующих сформировать двухмесячный запас продукции, который может быть востребован в случае возобновления локдаунов в Китае или других чрезвычайных ситуаций. Участники рынка отмечают, что партнёры Apple выполнить эти требования в полной мере не возьмутся, поскольку рискуют остаться с излишками продукции, если ничего чрезвычайного на случится. У компании Apple гораздо больше ресурсов для ослабления последствий дефицита, чем у более мелких игроков. Последствия локдаунов в Китае, например, основная часть отрасли будет устранять до конца июня, как минимум. Подрядчики же Apple работают в Шанхае почти на полную мощность уже с середины мая.

#apple #планшетный компьютер #ipad #китайские производители #вьетнам
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китай увеличил степень зависимости от техпроцессов TSMC в два раза за последний год
В следующем полугодии Apple выпустит меньше новых iPhone, чем в позапрошлом
Китайские производители чипов отстают от корейских на несколько лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
32
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
41
Forgive Me Father: плоский Ктулху
3
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
10
Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
28
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
5
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
+
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
+

Сейчас обсуждают

Достигший мокши
11:09
Да, дома дубак был в мае..
Ситилинк составил топ климатической техники холодного мая
Александр Рязанцев
11:08
Я говорю с 2007 года перестал юзать красных. Нахер эти игры с бубном. У нвидиа все просто. Купил и работает. Да и 12 Гб мне душу греют
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
Александр Рязанцев
11:07
Мне дллс нужен для таркова. Там оттенки меня не волнуют
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
Александр Рязанцев
11:05
А я тебе ничего не должен родной. Проблема есть. Ты в нее не веришь? Ну бог с тобой.
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
Cyborg39rus
11:02
"6400с28 и 6800с32" - речь про режимы повседнева без азота и без опасного питания или 2В и на пару минут ?
Corsair выпустила быструю оперативную память Dominator Platinum RGB DDR5-6600
dimkahon
11:00
А шланг не трубка? Не защищаю автора, еси чо)))
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
Alex TOPMAN
10:58
6600с32 это, конечно, интересно. Но, нашими и не только оверами уже достигнуты стабильные и 6400с28 и 6800с32. Поэтому, хочется в первую очередь, новостей о достижении и превышении именно этих предело...
Corsair выпустила быструю оперативную память Dominator Platinum RGB DDR5-6600
Фыва
10:56
корейцы лучше чем китайцы, а японцы лучше чем и те и другие
Китайская видеокарта Zhaoxin Glenfly оказалась в 65 раз медленнее GeForce GTX 1650 в Geekbench
Artloop
10:55
" что устраивающим всех курсом может быть его значение от 70 до 75 рублей," а всех, это 100 чиновников или 146 млн остальных россиян?)
Курсы доллара и евро штормит на фоне новых санкций
Нешешбек
10:55
печень в мозг? а думать чем?
Учёные: Болезнь Альцгеймера провоцирует перегрев клеток и заставляет их "жариться подобно яичнице на сковородке"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем