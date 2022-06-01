По собственным оценкам Apple, во втором квартале она может потерять $8 млрд выручки из-за дефицита комплектующих, который сейчас больнее всего ударяет по производству планшетов, поскольку это наименее востребованный вид продукции марки, и им можно жертвовать в подобных условиях. Издание Nikkei Asian Review сообщило, что в скором времени китайская компания BYD, известная своими литиевыми аккумуляторами и электромобилями, на новом предприятии во Вьетнаме впервые наладит выпуск iPad за пределами Китая, пусть и в небольших количествах.
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Одновременно Apple требует от поставщиков комплектующих сформировать двухмесячный запас продукции, который может быть востребован в случае возобновления локдаунов в Китае или других чрезвычайных ситуаций. Участники рынка отмечают, что партнёры Apple выполнить эти требования в полной мере не возьмутся, поскольку рискуют остаться с излишками продукции, если ничего чрезвычайного на случится. У компании Apple гораздо больше ресурсов для ослабления последствий дефицита, чем у более мелких игроков. Последствия локдаунов в Китае, например, основная часть отрасли будет устранять до конца июня, как минимум. Подрядчики же Apple работают в Шанхае почти на полную мощность уже с середины мая.