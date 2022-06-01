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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В первом квартале Intel уже могла претендовать на 4% рынка дискретной графики
За счёт сегмента ноутбуков, конечно же.
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По информации Jon Peddie Research, в первом квартале объёмы поставок графических решений, включая встроенные в центральные процессоры, в сегменте ПК сократились на 6,2% по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года, а в годовом сравнении падение достигло внушительных 19%. В количественном выражении объёмы поставок не превысили 96 млн процессоров и графических чипов.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

AMD удалось последовательно увеличить долю на всём рынке графики на 0,7 процентного пункта до 19%, NVIDIA увеличила свою долю на 1,69 процентного пункта до 21%, а вот доля Intel сократилась на пару процентных пунктов до 60%, и это при том, что год назад процессорный гигант контролировал 68% рынка графики для ПК. Динамика в количественном выражении тоже иллюстрировала просадку позиций Intel – компания сократила объёмы поставок продукции на 8,7%, тогда как AMD ограничилась сокращением на 1,5%. Компания NVIDIA на их фоне с приростом количества отгруженных графических процессоров на 3,2% за квартал оказывается в самом выигрышном положении.

В сегменте дискретной графики, положение дел в котором иллюстрирует приведённая выше таблица, объёмы поставок в целом по рынку выросли последовательно на 1,4%. При этом рынок центральных процессоров сам по себе сократился на 10,8% в последовательном сравнении и на 26,2% в годовом. Объёмы реализации планшетов последовательно сократились на 16,5%.

Поставки дискретной графики для ноутбуков, судя по таблице, компания Intel начала ещё в четвёртом квартале прошлого года, что позволило ей на тот момент контролировать 5% рынка. К первому кварталу доля процессорного гиганта сократилась до 4%. Если год назад AMD контролировала 19% рынка, то к четвёртому кварталу прошлого года её доля сократилась до 18%, а в первом квартале текущего снизилась ещё на один процентный пункт. Позиции NVIDIA ослабли с 81 до 78% только в прошлом году, в первом квартале текущего она сохранила свою долю на уровне 78%. Получается, что AMD сейчас больше страдает от экспансии Intel в дискретном сегменте рынка. Поставки видеокарт в настольном сегменте компания начнёт только в этом квартале, но территория их распространения должна ограничиться Китаем.

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Выход на рынок новых видеокарт на чипах AMD и NVIDIA в этом году, по мнению авторов прогноза, вызовет увеличение объёмов поставок графических процессоров от силы на 2 или 3% по итогам всего года. Макроэкономическая ситуация в мире не способствует росту потребительских расходов на новые видеокарты.

#amd #intel #nvidia #аналитика #финансы #видеокарты
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