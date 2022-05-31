Просто нужны компаньоны.

Таблоиду Financial Times удалось получить ценные комментарии генерального директора Qualcomm Криштиано Амона (Cristiano Amon), который не исключает возможности участия этой компании в выкупе активов Arm консорциумом инвесторов. Сама Qualcomm охотно бы приняла участие в такой сделке, если бы нашлись компаньоны. Участие нескольких компаний позволило бы сохранить нейтральность лицензионной политики Arm, чего не удалось бы добиться в рамках сделки с NVIDIA, которая благополучно сорвалась к весне этого года.

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Источник изображения: Financial Times

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Своими идеями глава Qualcomm пока не делился даже с руководством SoftBank, которое намеревается вывести активы Arm на американскую фондовую площадку, сохранив за собой крупный пакет акций. Кто бы мог присоединиться к Qualcomm в попытке выкупить активы Arm, не уточняется, но ранее в пользу подобного сценария уже высказывался генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), да и корейскому производителю памяти SK hynix слухи приписывали идентичные намерения.