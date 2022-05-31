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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские производители чипов отстают от корейских на несколько лет
Но если партия скажет «надо», ничего не изменится?
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Издание Business Korea приводит на своих страницах комментарии некоторых южнокорейских экспертов, которые пытаются оценить степень прогресса китайских компаний в производстве полупроводниковой продукции. Если говорить о выпуске твердотельной памяти, то здесь китайская YMTC ближе всего подобралась к корейским SK hynix и Samsung Electronics, поскольку отставание измеряется одним поколением памяти и двумя годами работы.

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Источник изображения: SMIC

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В сфере производства микросхем оперативной памяти китайцы отстают на пару поколений и пять лет, а вот в сфере контрактного производства такой же срок соответствует отставанию на два или три поколения. По крайней мере, Samsung уже готова предложить своим клиентам выпуск продукции по 4-нм технологии, а китайская SMIC из-за санкционных ограничений не может продвинуться далее 14-нм техпроцесса и освоить EUV-литографию.

#полупроводники #smic #китайские производители #ymtc
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> доставка 4 июля > бушка > одна плашка битая 50% > никакой гарантии и замены Нет, спасибо.
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
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Чистить память? Ты что на семерке сидишь? Поставь 10 винду и забудь о чистках памяти
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