Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn займётся разработкой технологий связи с автомобилями через низкоорбитальные спутники
В будущем без этого никуда не деться.
анонсы и реклама
-25% на RTX 3070 Ti в Ситилинке
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte Gaming за 100 с началом

Со страниц Nikkei Asian Review сегодня была распространена информация об уверенности руководства Foxconn в способности компании справиться с дефицитом компонентов во втором полугодии, а также обеспечить пусть и незначительный, но прирост выручки по итогам текущего года.

реклама

Источник изображения: Foxconn

Одновременно на собрании акционеров руководство Foxconn рассказало о намерениях компании в ближайшие два года наладить выпуск собственной силовой электроники для зарядных станций и лидаров для систем автопилота. Под эти нужды могут быть частично задействованы мощности компании Sharp, крупнейшим акционером которой остаётся Foxconn, а в Индии и Малайзии появятся новые предприятия по выпуску чипов, которые компания построит при поддержке местных партнёров.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Самое интересное, что Foxconn намеревается вложить деньги в разработку экосистемы низкоорбитальных спутников, которые будут использоваться для передачи информации электромобилями. На стороне транспортного средства расположится приёмно-передающее оборудование, разработанное Foxconn. К 2025 году компания рассчитывает стать крупным контрактным производителем электромобилей, занимающим около 5% рынка услуг. Для этого ей предстоит приложить усилия к развитию собственной цепочки поставок полупроводниковых компонентов.

#полупроводники #электромобили #oem #foxconn #sharp
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

DeLorean Alpha5 предстал в образе современного электромобиля с обтекаемыми формами
Китай увеличил степень зависимости от техпроцессов TSMC в два раза за последний год
Главы Intel и Samsung Electronics во время личной встречи обсудили перспективы сотрудничества
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших сайтов с бесплатной криптовалютой Bitcoin, Doge, Shiba Inu и другие
11
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 200 тысяч рублей - любые игры в QuadHD и 4K
18
Как и зачем издатель Take-Two борется с модами для GTA
12
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
102
Где мой 2007 или как пережить дефицит игр в 2022 году
53
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Алмазы из ядерных отходов смогут десятилетиями питать имплантаты из искусственных нейронов
3
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
14
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 2
+
Forgive Me Father: плоский Ктулху
+

Сейчас обсуждают

Шеша сидит с компа
09:17
атас пацаны кашерную евгу завезли в днс за недорого
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
Алексей Румянцев
09:15
так и до 2026 года дотянут , если фронтир с 2018-19 года начинался
Venado печалиться: суперкомпьютер на чипах NVIDIA обещает достичь производительности в 10 экзафлопс
NeksusBS
09:15
судя по тому, сколько места между передними и бардачком\рулём, это просто передние отодвинуты до упора назад
Россиян стало всего на 2 миллиона больше, свидетельствуют результаты переписи населения
Lexagon
09:14
Либо те, кто не знают творчества ВИА "Самоцветы".
Venado печалиться: суперкомпьютер на чипах NVIDIA обещает достичь производительности в 10 экзафлопс
Василий Сорокин
09:13
Я думал что такой убогой памяти в природе не существует но кто хочет найти самое дно то его находит ))) 3200 с cl 22 пробивают самое дно, когда даже любой убогий китайский ноунейм заведется на cl 18 В...
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
wwr222
09:12
Доставай пиалы, наливай арак. Сядем на курпачу, перетрем за чифтек за кальяном...
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
marko671
09:11
ага, я ажно старое перепроходить начал - Скайрим и Деус 1 ))
Глава Blizzard пообещал, что в июне поступят новости касательно Warcraft III Reforged
wwr222
09:10
Чисто лотерея... Зависит от того, сколько лопат ингредиентов китаец в чан кинет... Хвалят топовую пасту от Термалрайт TFX, но густая.
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
CTyDeHT
09:10
"Challenges and Strategy" (16 May 1991). Note that this quotation has been paired with a misattributed quotation. I laid out memory so the bottom 640K was general purpose RAM and the upper 384 I rese...
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
Шеша сидит с компа
09:09
на пазавидуй любитель дешманских блоков чифтек
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем