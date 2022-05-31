Со страниц Nikkei Asian Review сегодня была распространена информация об уверенности руководства Foxconn в способности компании справиться с дефицитом компонентов во втором полугодии, а также обеспечить пусть и незначительный, но прирост выручки по итогам текущего года.
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Одновременно на собрании акционеров руководство Foxconn рассказало о намерениях компании в ближайшие два года наладить выпуск собственной силовой электроники для зарядных станций и лидаров для систем автопилота. Под эти нужды могут быть частично задействованы мощности компании Sharp, крупнейшим акционером которой остаётся Foxconn, а в Индии и Малайзии появятся новые предприятия по выпуску чипов, которые компания построит при поддержке местных партнёров.
Самое интересное, что Foxconn намеревается вложить деньги в разработку экосистемы низкоорбитальных спутников, которые будут использоваться для передачи информации электромобилями. На стороне транспортного средства расположится приёмно-передающее оборудование, разработанное Foxconn. К 2025 году компания рассчитывает стать крупным контрактным производителем электромобилей, занимающим около 5% рынка услуг. Для этого ей предстоит приложить усилия к развитию собственной цепочки поставок полупроводниковых компонентов.