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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Главы Intel и Samsung Electronics во время личной встречи обсудили перспективы сотрудничества
Для этого руководитель первой из компаний посетил Южную Корею.
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По информации The Korea Herald, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) после участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе направился в Южную Корею, где у него была запланирована деловая встреча с вице-президентом Samsung Electronics Ли Джэ Ёном (Lee Jae-yong).

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Источник изображения: Intel

О чём именно беседовали лидеры двух компаний, которые периодически оспаривают звание крупнейшего поставщика полупроводниковых компонентов в показателях выручки, не уточняется. На встрече также присутствовали главы подразделений компании Samsung Electronics, отвечающие за выпуск полупроводниковых компонентов и мобильных устройств.

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К середине десятилетия Intel рассчитывает не только обойти конкурентов в лице TSMC и Samsung в сфере литографии, но и стать значимым игроком на рынке контрактных услуг. Впрочем, до этого момента Intel будет заказывать важные компоненты типа 3-нм чипов на стороне, и одним из подрядчиков по их производству почти наверняка выступит TSMC. Не исключено, что какие-то заказы достанутся и Samsung, ведь даже NVIDIA до недавних пор использовала конвейер обоих азиатских подрядчиков для производства своих передовых графических процессоров.

#intel #samsung #полупроводники #литографическое производство
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