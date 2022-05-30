Штурмовым группам понравятся его скорость и возможность одновременной высадки с обоих бортов.

Издание Electrek приоткрыло завесу тайны над проектом по созданию первого электромобиля возрождённой марки DeLorean – как выясняется, актуальную модель дизайнеры наделили не только самобытной внешностью, но и самостоятельным обозначением Alpha5.

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Источник изображения: Electrek, DeLorean

Бензиновый предшественник, который многим известен по кинотрилогии «Назад в будущее», оснащался двигателем внутреннего сгорания с шестью цилиндрами и обеспечивал размещение в салоне двух взрослых пассажиров. Преемник получит тяговую батарею ёмкостью 100 кВт‧ч, которой хватит примерно на 500 км пробега без подзарядки, а в салоне смогут разместиться четыре человека.

Источник изображения: Electrek, DeLorean

Фирменные двери типа «крыло чайки» никуда не делись, но стали настолько длинными, чтобы позволить пассажирам обоих рядов сидений покидать салон и возвращаться в него одновременно. Насколько при этом пострадала пассивная безопасность и жёсткость кузова на кручение, пока не уточняется. Любопытно, что задняя кромка дверей в открытом их состоянии подсвечивается, словно предотвращая столкновение с машиной низколетящих объектов.

Источник изображения: Electrek, DeLorean

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От рубленных форм предшественника не осталось и следа, теперь коэффициент аэродинамического сопротивления не превышает 0,23. Это имеет непосредственное влияние на способность электромобиля преодолевать максимальное расстояние без подзарядки, поскольку экономит энергию, затрачиваемую на преодоление сопротивления воздушной среды. Машина должна развивать скорость до 248 км/ч и разменивать первую «сотню» примерно за три секунды. Первичная презентация DeLorean Alpha5 состоится сегодня во время трансляции, а натурные образцы будут демонстрироваться на мероприятии 18 августа в Калифорнии.