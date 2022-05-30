Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
DeLorean Alpha5 предстал в образе современного электромобиля с обтекаемыми формами
Штурмовым группам понравятся его скорость и возможность одновременной высадки с обоих бортов.
анонсы и реклама
-25% на RTX 3070 Ti в Ситилинке
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte Gaming за 100 с началом

Издание Electrek приоткрыло завесу тайны над проектом по созданию первого электромобиля возрождённой марки DeLorean – как выясняется, актуальную модель дизайнеры наделили не только самобытной внешностью, но и самостоятельным обозначением Alpha5.

реклама

Источник изображения: Electrek, DeLorean

Бензиновый предшественник, который многим известен по кинотрилогии «Назад в будущее», оснащался двигателем внутреннего сгорания с шестью цилиндрами и обеспечивал размещение в салоне двух взрослых пассажиров. Преемник получит тяговую батарею ёмкостью 100 кВт‧ч, которой хватит примерно на 500 км пробега без подзарядки, а в салоне смогут разместиться четыре человека.

Источник изображения: Electrek, DeLorean

Фирменные двери типа «крыло чайки» никуда не делись, но стали настолько длинными, чтобы позволить пассажирам обоих рядов сидений покидать салон и возвращаться в него одновременно. Насколько при этом пострадала пассивная безопасность и жёсткость кузова на кручение, пока не уточняется. Любопытно, что задняя кромка дверей в открытом их состоянии подсвечивается, словно предотвращая столкновение с машиной низколетящих объектов.

Источник изображения: Electrek, DeLorean

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

От рубленных форм предшественника не осталось и следа, теперь коэффициент аэродинамического сопротивления не превышает 0,23. Это имеет непосредственное влияние на способность электромобиля преодолевать максимальное расстояние без подзарядки, поскольку экономит энергию, затрачиваемую на преодоление сопротивления воздушной среды. Машина должна развивать скорость до 248 км/ч и разменивать первую «сотню» примерно за три секунды. Первичная презентация DeLorean Alpha5 состоится сегодня во время трансляции, а натурные образцы будут демонстрироваться на мероприятии 18 августа в Калифорнии.

#электромобили #delorean
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Саудовской Аравии расположатся не менее трёх предприятий по сборке электромобилей
Полсвета на электромобиле: британец собрался проехать 27 000 км по обеим Америкам
Дефицит кабельной продукции в автопроме ускорит переход на электромобили
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших сайтов с бесплатной криптовалютой Bitcoin, Doge, Shiba Inu и другие
7
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 200 тысяч рублей - любые игры в QuadHD и 4K
10
Как и зачем издатель Take-Two борется с модами для GTA
11
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
10
Где мой 2007 или как пережить дефицит игр в 2022 году
49
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
49
Алмазы из ядерных отходов смогут десятилетиями питать имплантаты из искусственных нейронов
3
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

taurus88
15:09
ну так а кто виноват? рожать деток надобно, сударь, а не мямлить на тему "не плодить нищету". сегодня не рожаешь ты, а завтра в твоей школе учатся только ровшаны и джамшуты. и самое забавное что госуд...
Россиян стало всего на 2 миллиона больше, свидетельствуют результаты переписи населения
taurus88
15:06
ой, фашистик, старайся лучше.
Россиян стало всего на 2 миллиона больше, свидетельствуют результаты переписи населения
daimos
15:06
А валюта продолжает падать после отыгрыша новости о ставке. Сколько там 6700 должна стоить при нынешнем курсе?
Российские магазины скидывают цены на геймерские видеокарты – Radeon RX 6700 XT стоит всего 57 000р
Bloodrender
15:02
Сын Ашотика закукарекал.
Россиян стало всего на 2 миллиона больше, свидетельствуют результаты переписи населения
Андрей Филинский
15:02
Кто такие "многие скептики"? Статья призывает обратить внимание на мнения каких-то несуществующих нонеймов, и от нестись к их мнению как к описанию реальной проблемы? Что этго, если не засирание мозг...
Космический проект "Сфера" оценили в 180 млрд рублей
taurus88
15:01
ну такие как ты и без него не собираются размножаться - это к добру, нахер людям такие обоссанные гены?
Россиян стало всего на 2 миллиона больше, свидетельствуют результаты переписи населения
taurus88
15:00
ога, в хохляндии я смотрю после 1991 (когда там жило 50+ млн людей) заметно людей "прибавилось".
Россиян стало всего на 2 миллиона больше, свидетельствуют результаты переписи населения
Нешешбек
14:58
зачэм тебе 4080? Я слышал доктор говорит инвалид долго не жить.
GeForce RTX 4070 получит скромную 192-битную шину, а сроков выхода GeForce RTX 4060 пока нет
rainaustin
14:58
Кажется и с модерацией траблы, почему оверов превратили в филиал одноклассников не пойму.
GeForce RTX 4070 получит скромную 192-битную шину, а сроков выхода GeForce RTX 4060 пока нет
Ел Гречко
14:58
Жопа Чун Ли станет ещё толще?
Инсайдер: В ближайшие дни Capcom полноценно покажет Street Fighter 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем