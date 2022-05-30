По информации Nikkei Asian Review, за прошедшее с марта прошлого года время китайские производители увеличили совокупную долю в выручке TSMC почти в два раза, и это с учётом введения санкций против Huawei Technologies, которые отсекли доступ компании к конвейеру этого контрактного производителя.
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Группа китайских разработчиков, по словам первоисточника, формирует 11% всей выручки TSMC. Среди них можно назвать Oppo, UNISOC, Horizon Robotics и Alibaba Group Holding – как пример китайских компаний, пользующихся достаточно продвинутой литографией в исполнении TSMC.
С одной стороны, это говорит о стремлении китайских разработчиков получить доступ к передовым мировым технологиям. С другой стороны, степень прогресса китайских компаний в сфере импортозамещения можно оспаривать. Политическая обстановка к расширению сотрудничества с Тайванем не располагает, но с экономической точки зрения другого быстрого пути к техническому прогрессу у Китая пока нет.