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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск опять упрекнул Билла Гейтса в неприятной для Tesla инвестиционной активности
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Курс акций Tesla с начала этого года опустился более чем на 30%, и глава компании Илон Маск (Elon Musk) готов искать виноватых среди членов списка богатейших людей планеты, который он сейчас возглавляет. По крайней мере, в адрес Билла Гейтса (Bill Gates) он выпустил ещё несколько недовольных комментариев со страниц Twitter, в очередной раз упрекнув одного из основателей Microsoft в целенаправленной работе по снижению биржевого курса акций Tesla.

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Источник изображения: AP

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По имеющимся у Маска предположениям, Билл Гейтс через подконтрольные ему структуры увеличил сумму коротких позиций против Tesla с $500 млн в три или четыре раза. Тем временем, сторонние инвесторы высказывают всё больше обеспокоенности тем, что Илон Маск слишком много времени уделяет подготовке к сделке с Twitter. По мнению некоторых институциональных инвесторов, обещанными затратами времени (не более 5% от периода ежедневной активности) Илон Маск точно не ограничится. Бизнес Tesla от этого может пострадать, а потому пустить на поддержку курса акций компании часть тех $17,5 млрд средств, которыми располагала в конце прошлого квартала. Впрочем, финансовый директор Tesla настаивает, что деньги потребуются компании при строительстве новых предприятий и расширении ассортимента продукции.

#tesla #илон маск #билл гейтс
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