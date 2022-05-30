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Новости Hardware Алексей Сычёв
Некоторые модели AMD Ryzen 7000 рассчитаны на работу на частотах до 5.85 ГГц
Но не факт, что они появятся в серии.
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Засилье в медийной среде «второперепечатников» разного калибра в этом году нарушил амбициозный информационный ресурс Angstronomics, который начал выдавать подробную информацию об изделиях, которые в том или ином виде демонстрировались на выставке Computex 2022. Как и в старые добрые времена, после завершения мероприятия возникла «вторая волна» новостей, которая базируется на информационных поводах, полученных за кулисами этой выставки.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

Источник утверждает, что в ассортименте процессоров Ryzen 7000 в исполнении Socket AM5 предусмотрены модели, способные автоматически повышать частоту как минимум одного из ядер до 5.85 ГГц. При этом образец процессора Raphael, использовавшийся AMD для демонстрации уровня производительности в Blender на прошлой неделе, работал на частоте 5.55 ГГц, как добавляют представители сайта.

Они же утверждают, что в линейке Ryzen 7000 не появится моделей с количеством ядер, превышающих шестнадцать штук. Два имеющихся кристалла с 8 вычислительными ядрами на каждом – этот тот максимум, на который можно рассчитывать по компоновочным соображениям. Добавлять ещё два кристалла при имеющихся ограничениях по площади подложки, обусловленных необходимостью сохранить совместимость с Socket AM4 по креплениям систем охлаждения, просто некуда.

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По данным первоисточника, внутренние цели AMD по приросту производительности процессоров с архитектурой Zen 4 упоминают об увеличении быстродействия на 7% в однопоточных нагрузках и на 10% в многопоточных, если сравнивать с Zen 3. В совокупности с описываемым увеличением частотного потенциала это обеспечит заметный прогресс. Выход процессоров семейства Ryzen 7000 на рынок запланирован на осень этого года.

#amd #zen 3 #zen 4 #ryzen 7000 #raphael #socket am5
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Некоторые модели AMD Ryzen 7000 рассчитаны на работу на частотах до 5.85 ГГц
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