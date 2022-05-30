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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Dell в России и Украине получала не более одного процента выручки
С другой стороны, это был целый миллиард долларов США.
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Квартальный отчёт Dell воодушевил инвесторов, поскольку компания за счёт своей высокой зависимости от корпоративного рынка в текущих условиях получила возможность наращивать выручку в то время, когда конкуренты несут потери. В текущем квартале компания рассчитывает увеличить выручку на 10%, а по итогам года – на уверенные 6%. В последнем случае ещё и ожидается рост прибыли на 12%.

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Как отмечает издание Barron’s со ссылкой на комментария финансового директора Dell Томаса Свита (Thomas Sweet), решение о прекращении поставок продукции в России и Украине не так сильно подорвёт бизнес компании, как можно было бы представить.

Источник изображения: Pixabay

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В прошлом году, например, в обеих странах Dell выручила не более $1 млрд в совокупности. Если учесть, что годовая выручка компании составила $101,2 млрд, легко определить долю указанных двух стран в совокупной величине — она не превышает 1 %. Впрочем, миллиард долларов США тоже на дороге не валяется, и в иных условиях следовало бы бороться за возможность сохранить эту часть выручки, но конъюнктура рынка сейчас благоприятна для компании, и она сможет улучшить свои финансовые показатели даже после потери доступа к рынкам России и Украины.

#аналитика #финансы #dell
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