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По традиции, в квартальном отчёте по форме 10-Q руководство NVIDIA перечислило факторы риска, которые способны влиять на её бизнес в краткосрочной перспективе. С одной стороны, финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) публично заявила, что снижение темпов роста так называемого «хешрейта» указывает на замедление активности майнеров, использующих игровые видеокарты для добычи популярных криптовалют.

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Источник изображения: NVIDIA

С другой стороны, в своём отчёте NVIDIA признаётся, что методы снижения производительности игровых видеокарт в майнинге через механизм LHR оказались не такими уж эффективными, хотя графические решения поколения Ampere, поставляемые на игровой рынок со второго квартала прошлого фискального года, почти в полном объёме имели такую защиту. В связи с этим NVIDIA не может предугадать, будет ли успешной стратегия разделения видеокарт по типу CMP (для майнеров) и LHR (для геймеров).

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Отдаёт компания себе отчёт и о возможных последствиях спада спроса на игровые видеокарты со стороны майнеров. Возникнет затоваривание, на рынок хлынет огромное количество бывших в эксплуатации изделий, а участники первичного рынка попробуют вернуть складские излишки поставщикам. Прогнозирование в этой сфере представляется довольно сложной задачей.