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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Расходы NVIDIA на разработки выросли в минувшем квартале на 40%
Но при этом остались на прежнем уровне в долевом выражении от выручки.
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На квартальной отчётной конференции руководство NVIDIA вынуждено было сообщить, что в свете ухудшения макроэкономической ситуации и прогнозируемого падения выручки на $500 млн по итогам второго квартала в результате локдаунов в Китае и украинских событий, компания уменьшит количество нанимаемых вновь сотрудников во втором полугодии. Квартальный отчёт по форме 10-Q позволяет судить о том, что до сих пор компании удавалось увеличивать расходы на исследования и разработки. В первом квартале текущего года, например, на эти нужды было потрачено на 40% больше, чем годом ранее.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как поясняет NVIDIA в комментариях к таблице, именно увеличение штата вызывало такой рост профильных затрат, хотя что-то, безусловно, было направлено и на финансирование исследовательской деятельности. Примечательно, что доля расходов на НИОКР в отношении к размеру выручки осталась на уровне прошлого года – не более 20%. При этом административные и рекламные расходы компании по сравнению с прошлым годом увеличились всего на 14%, а в долевом выражении от выручки даже сократились с 9 до 7%.

#nvidia #аналитика #финансы
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