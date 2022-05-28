А в текущем заплатит более $10 млрд.

Как уже отмечалось нами на этапе разбора базовой версии квартального отчёта NVIDIA, компания на данный момент взяла на себя финансовые обязательства перед поставщиками на сумму около $9,5 млрд, включая авансовые платежи в счёт будущих поставок продукции. В квартальном отчёте по форме 10-Q компания пояснила, что если ранее она обычно проплачивала поставки компонентов максимум на полгода вперёд, то теперь нормой стали договорённости на год вперёд.

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Источник изображения: NVIDIA

Как разъясняется в указанном документе, из упоминаемых $9,59 млрд обязательств около $1,02 млрд ещё не проплачены, а $8,34 млрд будут переведены партнёрам NVIDIA в текущем фискальном году, и это без учёта сделанных в первом квартале платежей. Около $2,2 млрд обязательств охватывают взаимоотношения NVIDIA с поставщиками в следующем фискальном году, а прочие периоды довольствуются более скромными суммами. Тем не менее, некоторые из контрактов регулируют взаимоотношения NVIDIA с поставщиками сроком до 2028 фискального года и в более поздних периодах.

Источник изображения: NVIDIA

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Дополнительный анализ структуры балансовой стоимости складских остатков компании в первом квартале текущего года показывает, что авансовых платежей за период было сделано на сумму $2,75 млрд. Почти на 42% увеличилась стоимость учитываемого на балансе сырья и заготовок, стоимость обрабатываемой в периоде продукции даже немного сократилась по сравнению с предыдущим кварталом. Зато стоимость готовой продукции выросла последовательно на 22%. Это как раз подтверждает заявления финансового директора NVIDIA о том, что ситуация со спросом и предложением на рынке видеокарт начинает приближаться к равновесию.