Новые кулеры для новой платформы всё же могут появиться.

В ходе интервью ресурсу TechPowerUp директор AMD по техническому маркетингу Роберт Хэллоком (Robert Hallock) пояснил, почему процессоры семейства Ryzen 7000 получили необычную форму крышки теплораспределителя с характерными вырезами прямоугольной формы. Как видно из иллюстрации, последние необходимы для размещения на печатной плате процессора конденсаторов. В свою очередь, им не хватило места на оборотной стороне подложки, где они располагаются у процессоров в исполнении Socket AM4.

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Источник изображения: AMD

Дело в том, что процессоры AMD с переходом на Socket AM5 начинают использовать конструктивное исполнение LGA 1718 – на обращённой к процессорному разъёму поверхности процессора находится идентичное количество контактных площадок, а прилегающие к ним «лапки» располагаются со стороны материнской платы. Места для конденсаторов на оборотной стороне подложки просто не осталось, поскольку важно было сохранить прежние очертания процессора и окрестностей его разъёма, ведь это позволило обеспечить совместимость с системами охлаждения под Socket AM4. Конденсаторы переехали на лицевую сторону процессора, но под них пришлось сделать вырезы в крышке.

Хэллок также пояснил, почему на изображениях процессора в исполнении Socket AM5 без крышки 5-нм кристаллы имеют специфический золотистый оттенок. Это случайное совпадение, поскольку золотого покрытия на поверхности кристаллов нет, но она металлизирована для обеспечения лучшего контакта с припоем, используемым при монтаже крышки теплораспределителя. Такая поверхность переливается всеми цветами радуги, как поверхность DVD, например, и золотистый оттенок на изображениях получен в каком-то произвольном ракурсе.

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Увеличение TDP до 170 Вт не потребует обязательного использования с процессорами этой серии новых систем охлаждения, поскольку совместимость с Socket AM4 по креплениям и монтажной высоте будет сохранена. Нужно лишь убедиться, что система охлаждения обладает достаточной производительностью. Впрочем, Хэллок не исключает, что некоторые производители кулеров захотят заработать на выпуске «специально разработанных» для Socket AM5 моделей. Сам лично он собирается установить на процессор этого поколения имеющийся у него Noctua NH-D15.