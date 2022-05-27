Судя по обилию на страницах зарубежных сайтов интервью с директором AMD по техническому маркетингу Робертом Хэллоком (Robert Hallock), которые были опубликованы одновременно, все они готовились заранее к определённой дате. На страницах TechPowerUp он тоже ответил на ряд интересных вопросов, включая и специфику разгона процессоров в исполнении Socket AM5, которые в серийном исполнении появятся на рынке только осенью этого года.
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Во-первых, Роберт Хэллок пояснил, что даже инженерный образец 16-ядерного процессора серии Ryzen 7000 в рамках подготовки к демонстрации на Computex 2022 автоматически повысил частоту нескольких ядер до 5.5 ГГц при использовании необслуживаемой системы жидкостного охлаждения. Это было достигнуто без особых усилий, как добавил Хэллок, и в отношении частотного потенциала своих 5-нм процессоров с архитектурой Zen 5 компания AMD полна оптимизма.
Во-вторых, даже самые дешёвые чипсеты для процессоров в исполнении Socket AM5 смогут поддерживать базовые функции разгона. Способности процессоров этого поколения по разгону памяти и шины Infinity Fabric представителей AMD очень воодушевляют, но делиться своими впечатлениями на этот счёт они намереваются поэтапно в течение лета.