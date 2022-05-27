Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD всё ещё не готова раскрыть, по какому техпроцессу будет выпускать Radeon RX 7000
Интрига сохраняется.
анонсы и реклама
3050 от 30 тр - обвал вопреки росту курса
3080 Ti ASUS Gaming не сильно дороже 100тр
Необычная RTX 3080 все еще за 104тр
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
3070 Ti за копейки - надо брать
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

В обновлённой презентации AMD для инвесторов компания так и не решилась пояснить, по какой технологии будет выпускать графические процессоры с архитектурой RDNA 3, и это остаётся единственной интригой в планах компании на оставшееся до конца года время.

реклама

Источник изображения: AMD

Между тем, для ускорителей вычислений поколения CDNA 2, которые уже представлены, привязка к 6-нм технологии указана явным образом.

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
-45% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 3050 от 40 тр в Ситилинке
-35000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU
3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU
-50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

По сути, AMD может выпускать графические процессоры либо по 6-нм технологии, либо по 5-нм, но пока все новинки текущего года в сфере графики привязываются именно к 6-нм техпроцессу в исполнении TSMC, тогда как 5-нм техпроцесс достаётся центральным процессорам, которые появятся только во втором полугодии. С учётом вероятных сроков появления графических процессоров Radeon RX 7000, использование 5-нм технологии остаётся вероятным.

#amd #видеокарты #tsmc #gpu #rdna 3 #radeon rx 7000
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA представит в этом году не менее пяти новых чипов
Выход процессора Ryzen 7 5800X3D удостоился статуса отдельной вехи в эволюции архитектуры AMD Zen
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
64
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 16
1
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
95
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
120
Вспоминаем 10 самых удачных видеокарт Nvidia всех времен — от RIVA TNT2 до GeForce RTX 2060
40
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
36
Анчартед: На картах не значится: краткий обзор
7
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
5
Игры, созданные в одиночку
2

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
12:50
Включается . Загружается от кнопки включения за секунды 4 до windows.
В магазинах РФ наблюдается рост цен на видеокарты
Нешешбек
12:50
не включается наверна?
В магазинах РФ наблюдается рост цен на видеокарты
ronoho
12:49
а ты думаешь у полярников нет интернета?
У спутникового интернета Starlink Илона Маска уже более 400 тысяч подписчиков
Эовейн Триада
12:49
Память там от 3070Ti будет, да кэш видимо сможет на 192 бит шине сделать работу как на "256-ти", но всё равно видно хотят урезать всё, ценник же явно будет как на 3070Ti или даже повыше)
Появились характеристики RTX 4090, 4080, 4070 и 4060: много памяти и больше ядер CUDA
LoL
12:48
Нет, это высер компании амд дать поддержку "старых" чипсетов на откуп манагерам)) Что зен2, что зен3.
Выход процессора Ryzen 7 5800X3D удостоился статуса отдельной вехи в эволюции архитектуры AMD Zen
ronoho
12:48
именно для это пентагон его и разрабатывал, а не для бедуинов из пустыни. старлинк это в первую очередь военный проект. помехоустойчивая связь, повышение отзывчивости в управлении дронов, радиосканиро...
У спутникового интернета Starlink Илона Маска уже более 400 тысяч подписчиков
IRanPast
12:48
Зачем уже тут пишут про больных людей?
Японец потратил 2 млн йен на создание реалистичного костюма собаки для себя
Sheshenbek
12:47
Поиграл в fortnite, поиграл в black flag, и больше не включал. Вот и думаю ну была бы видеокарта он бы также стоял выключенный и хранил мою дорогущую мышку.
В магазинах РФ наблюдается рост цен на видеокарты
Дмитрий
12:47
так и надо. пару дней в году пожить нормально и дальше на галеры
В магазинах РФ наблюдается рост цен на видеокарты
Sheshenbek
12:46
Я бы, наверное бы взял. Потому что новая платформа пока выйдет она по-любому будет очень дорогая, Но а если для игр то 5600x, хватит за глаза. Наверное бы я его не стал брать, а заказал бы если у меня...
В магазинах РФ наблюдается рост цен на видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем