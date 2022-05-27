В обновлённой презентации AMD для инвесторов компания так и не решилась пояснить, по какой технологии будет выпускать графические процессоры с архитектурой RDNA 3, и это остаётся единственной интригой в планах компании на оставшееся до конца года время.
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Между тем, для ускорителей вычислений поколения CDNA 2, которые уже представлены, привязка к 6-нм технологии указана явным образом.
По сути, AMD может выпускать графические процессоры либо по 6-нм технологии, либо по 5-нм, но пока все новинки текущего года в сфере графики привязываются именно к 6-нм техпроцессу в исполнении TSMC, тогда как 5-нм техпроцесс достаётся центральным процессорам, которые появятся только во втором полугодии. С учётом вероятных сроков появления графических процессоров Radeon RX 7000, использование 5-нм технологии остаётся вероятным.